В Пскове активисты провели пикеты против строительства химзавода

7 апреля гражданские активисты Пскова при поддержке партий КПРФ и «Яблоко» c 12:00 до 16:00 проводили акции против строительства вблизи города химического завода «Титан-Полимер». Организаторами митинга стали представители штаба Навального, члены партий «Яблоко», КПРФ и «Партии социальной защиты».

В четырех точках в центре города они установили тематические кубы с призывами не допускать строительства потенциально опасного полигона в Пскове. Рядом с кубами дежурили активисты, которые, по словам одного из организаторов акции активиста штаба Навального в Пскове Павла Чернова, собрали 750 подписей у тех, кто ранее не успел поучаствовать в протесте.

– Пользы от этого завода Пскову не будет вообще, зато вреда – много, – сказал корреспонденту Радио Свобода Павел Чернов. – Строиться «Титан Полимер» будет в особой экономической зоне «Моглино». Это офшор, все резиденты освобождены от налогов на 10 лет. Поступлений в бюджет от него – ноль. Зато во сколько упадут цены на недвижимость в том районе? Что будет с птицефабрикой, которая уже работает там, ведь производство «Титана» входит в прямой конфликт с ней?

Активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин в разговоре с корреспондентом Радио Свобода отметил, что обычно администрация Пскова оказывала давление на протестующих и переносила кубы с агитацией штаба Навального с центральных площадей, но в этот раз согласование прошло без проблем.

– На сегодняшних пикетах оппозиционные силы консолидировались вокруг единой повестки. Это было даже визуально отражено на баннере, где были отмечены все партии и организаций, выступающие против строительства завода. Сбор подписей проходил ровно и стабильно, практически каждую минуту подходили псковичи, – отметил Кузьмин.

3 апреля пресс-служба компании «Псковский завод "Титан Полимер"» направила представителям политических партий, общественных движений, журналистам и жителям Псковского района письмо с предложением бесплатно посетить производство ГК «Титан» в Омске, чтобы те могли на месте ознакомиться с особенностями производства, организации рабочих мест и убедиться в экологической ответственности предприятия.

– Они увидят все, чем мы обладаем, что у нас есть, каких успехов достигли, как мы трансформировали бывший завод, который сегодня поставляет продукцию более чем в 40 стран мира. Нас знают на всех континентах, – сообщил директор компании «Титан-Полимер» Герман Петрушко, выступая перед депутатами регионального парламента 28 марта. Он подчеркнул, что компания открыта к общению и ей нечего скрывать.

– Мне «заказная» экскурсия по нужным местам с прикормкой претит. И

график «посещения» составлен так, что можно успеть только прочитать вывески и поздороваться с директором, остальное видеть не надо, –прокомментировал предложение химзавода эколог-общественник Игорь Батов.

Первый митинг против строительства химического предприятия прошел в Пскове 3 марта. Тогда на согласованную с властями протестную акцию пришли около 700 псковичей разных политических взглядов. Они потребовали сохранить в Псковской области здоровую окружающую среду не допустить появления опасного производства вблизи города.

Второй митинг состоялся 23 марта в самом центре Пскова и собрал более 500 человек. На нем заместитель гендиректора строящегося завода Алексей Ермаков с трибуны заявил, что активность пришедших может использоваться в политической борьбе. Один из участников митинга подошел к Ермакову, толкнул его и был задержан полицией.