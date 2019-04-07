Австрия продлит пограничный контроль для борьбы с нелегалами

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль заявил о намерении продлить до ноября 2019 года действующий контроль на пунктах пересечения границы с Венгрией и Словенией. В интервью австрийскому изданию oe24.at он сказал, что контроль необходим для "более эффективной борьбы с нелегальной миграцией".



"Мы отправим письмо в Еврокомиссию на следующей неделе. Это наше право. И Австрия не одинока, другие страны сделают так же", предположил министр.

В Австрии регистрируются растущие потоки нелегальных мигрантов. В связи с этим, считает Херберт Кикль, остаётся высокой скрытая угроза терроризма. Министр предполагает, что поражение террористической организации "Исламское государство" может привести к возвращению экстремистов в европейские города – туда, где они жили прежде, до присоединения к террористическим формированиям.