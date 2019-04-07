Екатеринбуржцы вновь выступили против храма на месте городского сквера

В Екатеринбурге тысячи горожан вышли на акцию "Перекличка" против строительства на месте Октябрьского сквера храма Святой Екатерины, уничтоженного большевиками после революции.

Два года назад возникла стихийная кампания протеста, которая помешала планам властей построить храм. Первая "Перекличка" состоялась 2 марта и собрала около полутора тысяч человек. В воскресенье, 7 апреля, в Октябрьский сквер пришли около трёх тысяч горожан.

Депутат Екатеринбургской городской думы от партии "Яблоко" Константин Киселёв рассказал корреспонденту Радио Свобода, что юридические и политические возможности для отмены строительства храма ещё остаются:

– Депутатам просто нужно заново проголосовать о статусе этой земли, после чего все проблемы будут решены, считает Киселёв.

В задуманном формате акция длилась 40 минут. Затем внимание собравшихся переключилось на известного в городе журналиста Иннокентия Шеремета, выступаюшего яростным сторонником нового храма. Появился и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Ранее музыкант был противником строительства храма в других предлагаемых местах, но Октябрьский сквер считает вполне приемлемым компромиссом. В интервью Радио Свобода Шахрин пояснил, что строительство храма в этом месте не столь сильно противоречит интересам горожан, как ранее предлагавшиеся места. Музыкант высказался за референдум по вопросу о храме.

Акция прошла мирно, без инцидентов.