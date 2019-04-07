Французы пожертвовали 4 миллиона евро на борьбу со СПИДом

Во Франции 25-й благотворительный марафон собрал 4 миллиона евро на борьбу со СПИДом и ВИЧ-инфекцией. Благотворительную кампанию под названием Sidaction ежегодно устраивает одноименная ассоциация, финансирующая научные исследования и программы профилактики ВИЧ. В этом году акция проходила 5, 6 и 7 апреля, информирует Международное французское радио (RFI).



Акция Sidaction каждый год сопровождается широким освещением в СМИ. В минувшую пятницу, в прайм-тайм по всем главных телеканалам Франции был показал ролик с призывом пожертвовать на борьбу с ВИЧ-инфекцией. В этом году патроном и покровителем благотворительной кампании стал кутюрье Жан-Поль Готье.



В прошлом году собранные средства позволили профинансировать 37 научных проектов, поддержать 35 молодых исследователей и провести более сотни программ по профилактике ВИЧ в разных странах.



В этом году за несколько часов до завершения благотворительного марафона на счетчикe Sidaction значилось почти четыре миллиона евро.



Ассоциацию Sidaction создали в 1994 году меценат, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и актриса Лин Рено, объединившие свои усилия в борьбе с ВИЧ.

Ассоциацию Sidaction возглавляет всемирно известная французская вирусолог Франсуаза Барре-Синусси. В начале 1980-х она участвовала в открытии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а 2008 году получила за это Нобелевскую премию по медицине.



25 лет назад, на первом благотворительном марафоне Sidaction, актриса Клементин Селарье поцеловала в губы ВИЧ-положительного мужчину чтобы показать, что ВИЧ так не передается.



Ассоциацию Sidaction возглавляет всемирно известная французская вирусолог Франсуаза Барре-Синусси. В начале 1980-х она участвовала в открытии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а 2008 году получила за это Нобелевскую премию по медицине.

По данным ООН, в 2016 году около 37 миллионов человек на Земле жили с ВИЧ-инфекцей, за тот же год был зарегистрирован один миллион смертей от этого вируса.