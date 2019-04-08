Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вести переговоры с Россией и её президентом Владимиром Путиным. Давая интервью телеканалу "Украина", Зеленский ответил "да" на вопрос, готов ли он к переговорам с российским лидером.

При этом кандидат подчеркнул, что Украина никогда не будет жертвовать территориями и людьми, а её территориальная целостность должна быть константой. Сами переговоры должны иметь дипломатический формат и проходить в присутствии представителей Запада.

По мнению Зеленского, главная задача – "не просто остановить войну, а сделать первые шаги – прекратить стрельбу". Комментируя конфликт на востоке Украины, кандидат в президенты отметил, что минский процесс надо продолжить, но при этом сам "минский формат надо реанимировать".

Также Владимир Зеленский заявил журналистам, что необходимо "достучаться до каждого украинца", живущего на подконтрольных сепаратистам территориях.

"Начать платить пенсии людям, которые живут там, говорить им, что вам запудрили мозги, что мы вас ждем, любим, всех победим, скоро стрельба закончится, вы вернётесь в состав Украины, все оккупированные территории", –​ цитирует Зеленского издание "Украинская правда".