Министр внутренней безопасности США ушла в отставку

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ушла в отставку - на фоне роста напряжённости на южной границе Соединённых Штатов, ситуация на которой вызывает обеспокоенность Белого дома и стала предметом споров между администрацией Дональда Трампа и Конгрессом.

"Несмотря на достигнутый прогресс в реформировании системы национальной безопасности в условиях новой эпохи, я решила, что пришло время отойти в сторону", – написала Нильсен в прошении об отставке, направленном президенту Трампу. Она также выразила надежду, что новый министр будет иметь поддержку Конгресса и судов.

Как пишет "Голос Америки", многие аналитики говорят, что Нильсен была разочарована недостаточным, по ее мнению, уровнем сотрудничества со стороны Конгресса и судов в борьбе с нелегальной иммиграцией. Она также испытывала давление со стороны Белого дома и лично президента, которые добиваются снижения потока мигрантов из центральноамериканских стран, пересекающих границу США.

Нильсен подвергалась и критике со стороны общественности за политику разделения детей нелегальных мигрантов и их родителей, которую критики считали жестокой и нарушающей права человека. Власти США в конце концов отказались от неё.

Трамп в твиттере поблагодарил Кирстен Нильсен за службу и там же объявил о том, что обязанности министра будет исполнять глава Таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан.

Администрация Трампа характеризует ситуацию на южной границе как чрезвычайное положение. Каждый день границу пытаются пересечь сотни граждан центральноамериканских стран с намерением попросить в США убежища. Указ президента о введении чрезвычайного положения вызвал критику в Конгрессе, однако членам Палаты представителей не удалось преодолеть вето Трампа. Указ предусматривает, что администрация сможет тратить на сооружение пограничных заградительных барьеров деньги, прямо не выделенные на это в бюджете.