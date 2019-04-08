В Хартуме военные не дали разогнать акцию протеста

В столице Судана Хартуме продолжается массовая акция протеста. Тысячи людей уже две ночи провели на площади рядом со зданим министерства обороны страны. Они добиваются отставки президента Омара аль-Башира и передачи власти переходному правительству.

В воскресенье в Судане началась общенациональная забастовка. Акциями протеста охвачены и другие крупные города.

По сообщениям информационных агентств, утром в понедельник военные не позволили силам безопасности разогнать демонстрантов. Полиция попыталась очистить площадь, применив слезоточивый газ, однако военнослужащие потребовали прекратить разгон демонстрантов. Пока неясно, действовали ли они по приказу или по своей инициативе.

Сообщается, что военные укрепляют охрану зданий министерства обороны и генштаба, возводят баррикады, перекрыто несколько улиц. Демонстранты призывают армию присоединиться к ним.

Волнения в Судане начались в декабре - поначалу как протесты против падения уровня жизни. Впоследствии демонстранты начали выдвигать требования об отставке президента, правящего страной уже 30 лет.