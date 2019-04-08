Daily Beast: ФБР ведёт расследование против Коломойского

Американское онлайн-издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники утверждает, что Федеральное бюро расследований США уже некоторое время ведёт расследование деятельности украинского предпринимателя Игоря Коломойского, в настоящее время живущего в Израиле.

Утверждается, что агенты ФБР расследуют возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег.

При этом никаких обвинений против Коломойского не выдвинуто. Его адвокат не подтверждает и не опровергает факт расследования, но категорично отрицает вину бизнесмена.

"Господин Коломойский категорически отрицает, что отмывал какие-то деньги в США, точка", – сказал адвокат Майк Салливан. Он напомнил о конфликте Игоря Коломойского с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Банк Коломойского "Приват" был национализирован, как утверждает бизнесмен, незаконно.

В интервью "Экономической правде" сам Коломойский заявил, что будет требовать от украинских властей вернуть ему два миллиарда долларов. "Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет", – сказал Коломойский, подчеркнув, что надеется на смену власти.

Владимира Зеленского – соперника Порошенко по второму туру выборов президента Украины -–называют союзником Коломойского, а сам Порошенко даже называл его "марионеткой" олигарха. Сам Зеленский отрицает политические связи с Коломойским.

В ФБР официально не комментировали сообщения о расследовании.