Мизулина назвала "фейком" сообщение о её просьбе запретить йогу

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой признать "фейковыми новостями" сообщения о том, что она просила запретить занятия йогой в московских СИЗО.

"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", - говоится в распространённом от имени Мизулиной сообщении её пресс-службы. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о письме генпрокурору Юрию Чайке, в котором Мизулина обращает внимание на письмо православного богослова Александра Дворкина, посвящённое занятиям йогой в СИЗО. В письме Мизулиной, действительно, нет прямого требования запретить занятия йогой для заключённых. Однако в обращении Дворкина содержатся, помимо прочего, утверждения, что йога может привести к "неконтролируемому сексуальному возбуждению", и как следствие, к однополому сексу между заключёнными, и даётся однозначно негативная характеристика таких занятий.

На обращение Мизулиной первым обратило внимание издание "Московский комсомолец". Оно утверждает, что после него знятия йогой в СИЗО приостановили. Однако замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал вернуть занятия йогой в московские СИЗО и распространить их на всю страну. ​В интервью радио "Говорит Москва" Максименко заявил, что Дворкин живёт "устаревшими понятиями". Он напомнил, что в России нет наказания за однополые отношения и они остаются правом человека, если находятся в рамках закона.

Закон о запрете так называемых фейковых новостей вступил в силу в конце марта. Согласно положениям закона, Роскомнадзор должен будет уведомлять редации о необходимости удалить признанные "фейковыми" сообщения. Если это не будет сделано, Роскомнадзор будет просить провайдеров блокировать сайты сетевых изданий.