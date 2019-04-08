Расследование нападения на журналистов "Свободы" приостановлено

Следственный отдел ОМВД по Кавказскому району Краснодарского края, наконец, ответил на запрос относительно расследования уголовного дела по факту нападения на журналистов Радио Свобода в городе Кропоткин. Солгасно полученной редакцией информации, предварительное следствие по этому делу приостановлено в связи с тем, что нападавших найти не удалось.

27 марта 2017 года корреспонденты РС Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов отправились в Кропоткин снимать документальный фильм о намечавшемся "Тракторном марше" - краснодарские фермеры протестовали против рейдерских захватов их земель, которые, по данным гражданских активистов, покрываются местными судами. Утром в день проведения марша на журналистов напали молодые люди в масках, избили их и похитили съёмочную аппаратуру, уехав на ожидавшем их у гостиницы микроавтобусе. Журналисты вынуждены были провести весь день в отделе полиции и в больнице (Андрею Костянову сломали ребро). Аппаратура неожиданно нашлась в гостинице - по словам сотрудников отеля, в какой-то момент руководство попросило их спуститься в подвал "попить чаю", и, очевидно, в это время личные вещи и оборудование были подброшены в один из номеров. Начальник полиции ОМВД по Кавказскому району подполковник Александр Малюков, вероятнее всего, был в курсе операции: он прервал допрос в ОВД и настоял на осмотре номеров журналистов.

Уголовное дело было возбуждено по статье 161 Уголовного кодексе РФ (ограбление), однако следствие приостановили уже в мае 2017 года, не уведомив об этом потерпевших.

Руководство медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода охарактеризовало "разбойное нападение" на журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности, как абсолютно неприемлемое и неоднократно требовало провести всестороннее расследование инцидента с акцентом на роли местной полиции. Международные правозащитные организации и журналистское сообщество в России также требовали проведения расследования и наказания виновных.

Расследование, впрочем, фактически проведено не было: журналистов "Свободы" даже не допросили в качестве потерпевших.