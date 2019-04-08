В Ливии продолжаются бои - вопреки предостережениям США

В окрестностях столицы Ливии Триполи продолжаются бои между проправительственными формированиями и отрядами так называемой "Ливийской национальной армии" Халифы Хафтара, перешедшими несколько дней назад в наступление.

Обе стороны сообщают о потерях в своих рядах. Число погибших идёт на десятки.

В боях используется артиллерия и даже боевая авиация. По последним сообщениям, отряды Хафтара остановлены на подступах к Триполи.

Соединённые Штаты накануне призвали немедленно прекратить наступление на Триполи. "Военного решения конфликта в Ливии нет" - предупредил госсекретарь США Майк Помпео. Он призвал обе стороны ливийского конфликта вернуться к переговорам.

Россия накануне, по сообщению агентства AFP, заблокировала принятие Советом безопасности ООН заявления о ситуации в Ливии, поскольку в нём содержались требования только к Хафтару, а не к обеим сторонам.

При этом МИД России заявляет, что призывает все стороны конфликта отказаться от насилия.

Войска Хафтара контролируют восточные и большинство южных районов Ливии, а силы признаваемого ООН правительства Файеза Сараджа - окрестности Триполи и Мисураты. Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву, оружие ему поставляли также Египет и ОАЭ. СМИ ранее сообщали и о прибытии на восток Ливии бойцов так называемой ЧВК Вагнера из России, однако об их участии в нынешних боевых действиях пока не сообщалось.