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Задержан бывший посол Литвы в России

Вильнюс

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В Вильнюсе задержан бывший посол Литвы в России, генеральный директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантас Шидлаускас.

Как сообщает портал Delfi со ссылкой на следственные органы, его и ещё двух человек обвиняют в получении взятки у гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного из российских банков. Утверждается, что Шидлаускас в обмен на взятку обещал способствовать получению россиянином шенгенской визы. По данным источников, этот гражданин России также задержан, это Ринат Насыров, совладелец Нового промышленного банка, у которого в прошлом году Банк России отозвал лицензию.

Шидлаускас долгие годы возглавлял Консульский департамент МИД Литвы, послом России он был с 2002 по 2008 год.

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