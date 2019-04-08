Бывшие сотрудники ОМОН пожаловались на выселение из квартир

Бывшие сотрудники московского ОМОНа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на их выселение из служебного жилья.

Пять человек, которые представились ветеранами ОМОНа, на видео напомнили Путину, помимо прочего, о том, что выполняли "служебно-боевые задачи" в горячих точках, на Манежной и Болотной площадях.

Обращение, опубликованное в Youtube-канале "Агентство стратегических программ", адресовано также главе правительства Дмитрию Медведеву и руководителям Росгвардии и МВД.

Утверждается, что в 2010 году им предоставили служебные квартиры, а после их ухода со службы предписали выехать из них, утверждая, что речь идёт о нежилых помещениях.​