Бывший президент Румынии Илиеску предстанет перед судом

Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом. В Румынии завершено расследование причин и обстоятельств гибели сотен мирных граждан и военнослужащих в декабре 1989 года в течение нескольких дней после свержения диктатуры Николае Чаушеску.



Главный прокурор Румынии Аугустин Лазар заявил 8 апреля в Бухаресте, что завершение многолетнего расследования декабрьских событий 1989 года стало важным событием для румынской судебной системы.



Ион Илиеску занимал высокие посты в руководящих органах Румынской компартии до то момента, когда в начале 1970-х годов он попал в немилость диктатора. В 1989 году он вновь оказался на пике политических событий, возглавив Фронт Национального спасения – группу, установившую свой контроль над страной после бегства президента Николае Чаушеску 22 декабря 1989 года. В последовавшие дни в Румынии были убиты 862 человека.



Ион Илиеску, которому сейчас 89 лет, были избран президентом Румынии в мае 1990 года, затем переизбран в 1992 году, а позднее, с 2000 до 2004 года вновь стал главой государства.



В декабре 2018 года Илиеску и бывший вице-премьер правительства Джелу Войкан Войкулеску были оофициально обвинены в распространении ложной информации через телевидение и пресс-релизы, что спровоцировало беспорядочные перестрелки, вооружённые столкновения и психоз среди населения.



Бывшему президенту также придётся отвечать в суде на обвинения в причастности к преступлениям против человечности, в связи с подавлением массовых демонстраций протеста в Бухаресте в 1990-м году. Жертвами спецоперации властей тогда стали не менее четырёх манифестантов.



Илиеску и Войкулеску отвергли предъявленные им обвинения и назвали их "актом политической мести".



Дата начала судебного процесса пока не объявлена.



Президент Румынии Клаус Йоханнис 8 апреля выступил с заявлением, подчеркнув, что "преступления, совершённые во время [революции] 1989 года, не могут оставаться безнаказанными".