Французский премьер-министр призвал к быстрому снижению налогов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп признал необходимость быстрого снижения налогов во Франции. Выступая в понедельник, 8 апреля, в Париже на представлении обобщающего итога общенациональных дебатов, премьер назвал главное требование, которое французы выдвинули властям за три месяца консультаций — это снижение налогового бремени.

Мы пришли к такой ситуации, когда колебания — это не просто ошибка, это вина

Он отметил, что в стране существует "колоссальное налоговое раздражение". По его словам, французы поняли, проявив большую зрелость, чем даже некоторые политики, что невозможно снижать налоги без сокращения расходов государственного бюджета.

Эдуар Филипп отметил: три месяца общенациональных дебатов показали, что «потребность в переменах настолько радикальна, что любое проявление консерватизма или робости (властей) будет непростительным». «Мы пришли к такой ситуации, когда колебания — это не просто ошибка, это вина», — отметил глава правительства Франции.

Налоговая нагрузка во Франции приближается к 50% ВВП (налоги + социальные отчисления с доходов). Она составила 48,4% ВВП в 2017 году, когда Франция вышла на первое место по размеру налогового бремени в Европе, опередив Данию, Швецию и Финляндию. В казну ежегодно собирают с граждан и бизнеса более 1 трлн евро.