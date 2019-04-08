Умер создатель первых советских космических кораблей Виктор Благов

Проектировщик советских космических кораблей "Восток" Виктор Благов умер на 84-м году жизни, сообщает корпорация "Энергия". На первом "Востоке" Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю — 12 апреля 1961 года.

Благов участвовал в проектировании пилотируемых космических кораблей "Восток" и "Восход" и проведении первого совместного полета космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон". Он был одним из руководителей полетов орбитальных станций "Салют" и "Мир" и активно участвовал в совместных работах с американским космическим агентством NASA. В рамках одной из таких совместных программ "Мир—Шаттл" российские космонавты доставлялись на орбиту "Шаттлами", а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции "Мир".

Виктор Благов работал в ракетно-космической корпорации "Энергия" с 1959 года. Он был удостоен Государственной премии и почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", награжден орденом Трудового Красного знамени и орденом "Знак почета", неоднократно отмечен наградами "Роскосмоса" и РКК "Энергия".

О дате и месте прощания с Благовым РКК "Энергия" намерена сообщить дополнительно.