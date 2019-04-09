Полусвобода лучше несвободы: соцсети о Кирилле Серебренникове

Люди, сопереживающие Кириллу Серебренникову, получили повод немного выдохнуть. И режиссёру, и ещё двум фигурантам "театрального дела" изменили меру пресечения - домашний арест был заменён подпиской о невыезде.

Марианна Максимовская:

Прямо как подарок на мой день рождения - освобождение из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова и его коллег по «театральному делу».

Алексей Красовский:

Подписка о невыезде лучше запрета на профессию (пусть и в форме домашнего ареста)

Катерина Гордеева:

Люблю тебя❤️ приходи скорее в театр, там все очень соскучились.

Антон Долин:

Процесс продолжается.

И все равно, радость огромная.

Поздравляю всех, кому это важно!

Екатерина Шульман:

Додавили. Это хорошо.

Екатерина Барабаш:

Наконец-то. Даже не верится - настолько радостно. Но боже мой - кто из нас еще недавно мог подумать, что когда-нибудь мы будем радоваться вот таким "послаблениям" неправедного суда!...

Андрей Ходорченков:

История ареста Кирилла Серебренникова - моя личная драма и травма еще и в том смысле, что мой первый в жизни съемочный день (в фильме Лето) совпал с днем его ареста.

Столько всего произошло с того дня. И уму непостижимо, что все это время он сидел под домашним арестом и боролся за себя.

Невероятная радость. Пусть все будет хорошо.

Ксения Ларина:

Вот Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель Российского Молодежного театра , не только не сдал и не слил своего директора, попавшего в беду, - он приходил на судебные заседания , чтобы поддержать человека, он сидел рядом с родителями Сони, он в каждый микрофон говорил о том, что обвинения нелепы и невозможны. Сегодня в день освобождения Софьи Апфельбаум под подписку о невыезде, он объявил о том, что директор театра завтра выходит на работу. Это сюжет о человеческой порядочности.

Вот Гоголь-центр встречает своего худрука с цветами и музыкой. И тут стоит отметить, что департамент культуры Москвы ни разу не пытался сменить руководителя театра, не предпринял даже попытки! Во всяком случае , публично, уж не знаю, какие там закулисные потоки заворачивались. И Кибовский ни одного плохого слова не сказал о Кирилле, только с уважением говорил о нем, только с надеждой на справедливость. Театр все эти полтора года оставался театром Кирилла. Он жил, выпускал премьеры, собирал аншлаги. И Гоголь-центр выжил, выждал своего лидера, не развалился , не распался на атомы. Это сюжет о вере и верности.

А вот Юру Итина предал его театр. И предал его режиссёр. В первые дни кричали , но быстро заткнулись. Словно вообще не было такого директора. Юра этот театр сделал. Вывел его на столичный уровень. А они его сдали. Не захотели мараться , как бывало в известные времена. Мало ли. «Одним бароном больше, одним бароном меньше.» Типа контракт кончился, его не продлили. У Марчелли теперь большая любовь с большим путинским режимом(

А Юра возвращается в бездну. Как будто и не было ничего. Вот этот сюжет - о подлости и предательстве.

Антон Красовский:

Полусвобода по нынешним временам тоже лучше, чем полунесвобода. Когда-нибудь вернут и свободу. Главное, успеть.

Александр Сотник:

Надолго ли?.. Только не надо про "независимый суд" и "потепление".

Илья Вайцман:

Шо такое?! o.O Дело разваливается или просто пытаются отвлечь внимание от процесса, перед тем, как вынести очередной людоедский приговор?

Бойлерная:



Театральное лобби и близкие к нему олигархи добились освобождения из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Теперь он вместе с подельниками будет находиться под подпиской о невыезде. Это редкий для нашего правосудия случай, он мог понадобиться на фоне резонансных задержаний и прочей <ерунды>, которая творится в российском правовом поле. Ранее редкий акт показать страну с человеческим лицом предприняли в Англии, где посол Яковенко встретился с отравленным а Солсбери британцем. Наши источники говорят о том, что идут попытки внешне ослабить жесткость режима, за которыми ничего не стоит. В этой же связке и сегодняшнее заявление Путина и свободе Интернета на фоне отсечения рунета и репрессий РКН.

Кремлёвский мамковед:

Освобождение Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде – первый шаг власти навстречу обществу, который, по мнению внутриполитического блока, якобы поможет снять напряжение.



По аналогичной схеме перед ПМЭФ планируется отпустить и Майкла Калви, однако Кремль не хочет, чтобы это выглядело уступкой обществу.



Глупо полагать, что это победа адептов «мягкой» силы или курс на оттепель – скорее отлив перед цунами. Эти решения курируются теми же людьми, которые выступают апологетами репрессий.

Александр Баунов:

Я уже писал, после походов на заседания по делу, что да;е обвинение с живым интересом и нескрываемым удивлением знакомится с объемом и качеством проделанной на якобы украденные деньги работы. И даже свидетели обвинения рассказывают, как получали их порциями на проведение мероприятий. Они-то думали там малобюджетные пляски в церкви, а остальное себе, а там мощные, дорогие, передовые зрелища на стыке искусств, а заодно искусства и технологий.

Андрей Десницкий:

Ну да, рассказывайте мне, что мы ничего не можем изменить в этой стране...

Мы можем довольно мало, согласен.

Но мы - можем.

Ольга Романова:

Новость про Кирилла Серебренникова очень крутая. Просто прекрасно. А ещё в ней есть такая мораль: будешь давать показания, подписывать повинную и обличать, как бухгалтер в этом деле, то сядешь точно. И все про тебя забудут, пожав плечами.

Тина Канделаки:



Кирилл Серебренников больше не «арестант», притом что Кокорину и Мамаеву отказано даже в домашнем аресте. Эти две новости демонстрируют многогранность (не путать с гуманностью) нашей правоохранительной системы.



То, что Кирилл может теперь вернуться к работе, в которой он более чем успешен, которая является частью национального престижа и от которой выигрываем все мы, — прекрасно. Надеюсь, теперь, что здравый смысл заразителен и это не последняя хорошая новость, которую мы услышим.

Зоя Светова:

Если хотите мое мнение, то один из интересных моментов в той истории - то, что решение об изменении Серебренникову меры пресечения было доверено Мосгорсуду, а не Мещанскому суду.

И это неспроста. Может быть, в очередной раз готовят "почву" для Ольги Александровны Егоровой? Имидж ей чистят. Пора уж ей в Верховный суд заступить. А иначе, объясните, что мешало судье Аккуратовой вынести это же решение 1 или 2 апреля?

Что изменилось за неделю, почему вдруг Мосгорсуд решил, что нет оснований содержать фигурантов "театрального дела" под домашним арестом?