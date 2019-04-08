Трамп уволил главу Секретной службы Рэндольфа Аллеса

Президент США Дональд Трамп распорядился об увольнении главы Секретной службы Рэндольфа Аллеса. Это произошло на следующий день после отставки Кирстьен Нильсен, главы министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пост уволенного Аллеса займёт в мае карьерный агент Секретной службы

Джеймс Мюррей.

Трамп также объявил, что глава ведомства по таможенным и пограничным вопросам Кевин МакАлинан станет временно исполняющим обязанности главы министерства внутренней безопасности - после отставки Нильсен.