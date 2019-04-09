Чайка заявил о хищениях на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха"

На предприятиях, подведомственных "Роскосмосу" и "Ростеху" похищены более полутора миллиардов рублей. Деньги были выделены на модернизацию производств и создание новейших перспективных разработок вооружения, пишут "РИА Новости" со ссылкой на доклад генерального прокурора Юрия Чайки.

Доклад о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году генпрокуратура направила в Совет Федерации. Сообщается, что по материалам проверок возбуждены уголовные дела.

В 2018 году ведомство вместе с правоохранительными и контролирующими органами проверило работу почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа и госкорпораций, в том числе "Роскосмос" и "Росатом".

Проверки выявили неправомерные траты средств на цели, не связанные с оборонзаказами, завышения стоимости работ и срывы сроков их выполнения, утверждается в докладе.

В "Роскосмосе" отказались комментировать информацию о хищениях.