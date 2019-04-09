В Петербурге активисты принесли мусор в офис "Единой России"

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырёх активистов "Ленинского комсомола", которые принесли мусор в офис "Единой России" в знак протеста против повышения тарифа на его вывоз. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных Владислава Карлова.

По его словам, в "Единой России" визит "Ленинского комсомола" сказали оформить как приём у депутата, а с активистами встретился неназванный помощник депутата Заксобрания.

При этом на выходе участников акции ждали полицейские, которые увезли их в отдел якобы для дачи объяснений, но затем задержали четырёх человек, включая несовершеннолетнего.

Троих задержанных оставили в отделе на ночь, так и не предъявив протоколы. Активистам вменяют нарушение правил проведения публичной акции, заявили в полиции.