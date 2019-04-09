В Израиле началось голосование на парламентских выборах

В Израиле сегодня проходят парламентские выборы, которые определят, останется ли у власти нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху, или его сменит бывший начальник генерального штаба, не имеющий политического опыта.



Избирательные участки открылись сегодня в 7 часов по местному времени. Первые результаты экзит-поллов ожидаются в 22 часа. Официальные результаты появятся в среду 10 апреля в первой половине дня.





Избирательная кампания Нетаньяху, добивающегося пятого мандата на посту главы государства, была омрачена серией коррупционных обвинений. Главный вызов премьеру бросил Бени Ганц, отставной военачальник, возглавляющий центристский альянс, названный Синий и Белый (Сине-Белый). По результатам последних соцопросов, эта партия обходит по популярности партию Ликуд во главе с Нетаньяху.



Тем не менее, Биньямин Нетаньяху, по всей вероятности, имеет лучшие шансы на создание правительственной коалиции с несколькими малыми националистическими партиями, поддержкой которых он пользуется.