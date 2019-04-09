Хакеры выложили в сеть данные около пациентов подмосковной скорой помощи. В доступе оказались записи об около 400 тысячах вызовов врачей в Мытищах, Дмитрове, Долгопрудном, Королеве и Балашихе. В базе данных указаны имена людей, вызвавших врачей, их номера телефонов, даты, время и адреса вызовов и описание состояния пациентов по приезде врачей.

В региональном министерстве здравоохранения взлом пока никак не прокомментировали.

Ответственность за похищение базы взяла на себя украинская группировка THack3forU, который ряд украинских СМИ приписывал атаки на российские компании и госучреждения. Один из посетителей российского портала TJournal утверждает, что хакеры пишут по-украински неграмотно и могут на самом деле быть россиянами.