В минском офисе польского телеканала "Белсат" конфисковали технику

В минском офисе польского телеканала "Белсат" сегодня проведён обыск, сообщили представители телеканала и Белорусская ассоциация журналистов. Следственный комитет Белоруссии пояснил, что обыск проводится в рамках уголовного дела о клевете.

В подъезд дома, где находится офис телеканала, никого, кроме жильцов, не впускают. По данным Белорусской ассоциации журналистов, обыск проводился согласно постановлению Следственного комитета Белоруссии.

После окончания обыска представитель телеканала рассказал журналистам, что досмотр проводился тщательно, осматривались все вещи, в частности и те, которые принадлежат хозяину квартиры. Была конфискована вся компьютерная техника: системные блоки и ноутбуки, все носители информации.