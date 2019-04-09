Один из предполагаемых лидеров преступного мира России — криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) освободился из колонии в Оренбургской области утром во вторник, 9 марта. Через несколько часов он был вновь арестован. Предполагаемый лидер Кутаисской организованной преступной группировки может быть депортирован в Испанию, где объявлен в международный розыск.

66-летний Ониани, известный как вор в законе по прозвищу Таро, называется одним из самых влиятельных представителей криминального мира в России. Он отбывал наказание за похищение в Москве бизнесмена в 2009 году. Почти 10-летний срок он провёл в исправительной колонии особого режима "Чёрный дельфин", предназначенной для заключения осуждённых на пожизненные сроки.

В 2010 году ФМС лишила Ониани российского гражданства, и по данным российского ФСИН он является апатридом — лицом без гражданства, отмечает агентство РИА "Новости". В 2018 году его пребывание в России было признано нежелательным, он должен был быть депортирован сразу освобождения в страну, готовую его принять. Его адвокат заявлял агентству Спутник, что Ониани собирается жить в Турции.

В мае 2006 года Ониани был объявлен Испанией в международный розыск в рамках расследования дела о деятельности в стране российских преступных группировок. По данным агентства "Росбалт" сам Ониани рассчитывает что его депортируют в Грузию, откуда он родом.

Выход Ониани может начать новую войну за власть в криминальном мире в России, предупреждает агентство. В 2009 году ряд криминальных авторитетов по настоянию вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) подписались под письмом, что не признают статус Ониани как вора в законе. Усоян позднее был убит, сейчас могут возникнуть проблемы у подписантов письма, предупреждает агентство.