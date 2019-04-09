Двух астраханских депутатов-единороссов осудили за педофилию

Суд в Астрахани приговорил к 24 и 16 годам заключения двух бывших депутатов областной думы от "Единой России" за педофилию. Они признаны виновными в 78 эпизодах сексуального насилия над детьми. Один из обвиняемых занимал должность регионального министра по топливно-энергетическому комплексу.

О вынесении приговора пишет "Каспийинфо". Как установило следствие, 54-летний Виталий Курсков и 56-летний Игорь Поплевко приглашали в квартиру детей и подростков, где занимались с ними сексом и записывали это на видео. С помощью видеозаписей были установлены личности десятерых детей, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 17 лет. За их визиты бывший министр Курсков платил им деньги, писала ранее "Медуза".

15 января Курскова и Поплевко исключили из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии". В феврале в областном парламенте был принят закон, лишающий осуждённых депутатов доплаты к пенсиям.