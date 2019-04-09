Цена независимости Грузии. 30 лет "ночи саперных лопаток"

В Грузии вспоминают жертв трагедии 9 апреля 1989 года. 30 лет назад 21 человек, в том числе 18 женщин, погибли в столкновениях с советскими войсками во время разгона мирного митинга на столичном проспекте Руставели. Митинг проходил под лозунгами независимости от СССР.

"День единения" без единства

Тридцать лет спустя многие в Грузии согласны с тем, что 9 апреля – переломное событие в новейшей истории страны, приведшее к формированию независимого грузинского государства. Несмотря на то, что на пути к независимости кавказская страна пережила многие потрясения, в том числе гражданскую войну, потерю территорий и военный конфликт с Россией.

В ночь на 9 апреля на проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, которое 30 лет назад было "Домом правительства", сотни людей по традиции собрались для поминовения погибших в 1989 году. Они зажигали свечи на месте, где погибли демонстранты, у камня, установленного через три года после трагедии с надписью "здесь будет воздвигнут памятник погибшим героям". За все прошедшие годы памятник так и не был воздвигнут. Говорят, причина в том, что грузинские художники и архитекторы до сих пор не могут согласовать проект.

Поздним вечером 8 апреля на проспект Руставели пришёл премьер-министр Мамука Бахтадзе вместе с другими членами своего правительства. Он призвал народ Грузии к единению. 9 апреля специальным законом объявлено в Грузии "Днём единения", но годовщина трагедии, потрясшей в своё время грузинское общество, сопровождается политическими скандалами и взаимными обвинениями.

Этих скандалов и обвинений сегодня даже больше, чем в предыдущие годы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила цветы на место гибели людей днём 9 апреля, но её визит к зданию парламента вылился в скандал: охрана главы государства еле отбилась от журналистов оппозиционных СМИ и недовольных граждан. Помимо этого Зурабишвили решила устроить в честь памятной даты приём во Дворце церемоний в районе Авлабар, где прежде работал президент Михаил Саакашвили. Она пригласила на него видных общественных деятелей, политиков, в том числе депутатов Верховного совета Грузии созыва 1990 года. Бывшие депутаты, однако, практически единодушно отказались участвовать в приёме, обосновав решение тем, что Саломе Зурабишвили десятилетия назад остро критиковала первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, избранного на эмоциональной волне после трагедии 9 апреля. Тем самым Зурабишвили, по мнению ее оппонентов, якобы способствовала вооружённому свержению Гамсахурдия в январе 1992 года.

Председатель правящей грузинской партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили накануне трагической годовщины опубликовал письмо, в котором также призвал население к единству, назвав 9 апреля "началом новой эпохи", а независимость – "великой национальной идеей". Иванишвили, которого часто называют фактическим правителем Грузии, тем не менее, заявил, что на эмоциональной волне вслед за обретением независимости в стране произошёл военный переворот, а затем, в 2003 году, после "революции роз" к власти пришёл "доморощенный диктатор" (имеется в виду лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили). Иванишвили предупредил соотечественников, что, пользуясь тяжёлым социально-экономическим положением, "сатана пытается разъединить грузинское общество и подтолкнуть народ к противостоянию".

Главный адресат письма не без оснований принял этот пассаж на свой счёт и ответил в том же духе. "Сатана – это существо ростом в метр шестьдесят пять, которое грабит Грузию, сидя в своём "стеклянном дворце", – заявил Саакашвили в интервью оппозиционной телекомпании "Рустави-2".

Главная оппозиционная партия не отстала от своего лидера. Назвав статью миллиардера "цинизмом", соратники Саакашвили по "Национальному движению" напомнили, что Бидзина Иванишвили, будучи соучредителем банка "Российский кредит" и членом так называемой "семибанкирщины", в 1996 году, во время и после президентских выборов в России щедро финансировал кандидата Александра Лебедя, генерала российской армии, который во время апрельских событий в Тбилиси командовал подразделениями воздушно-десантных войск. "Ночи саперных лопаток" Лебедь посвятил одну из глав своих мемуаров.

Почему погибли люди?

Бурные эмоции, взаимные обвинения и даже оскорбления 30 лет спустя после трагедии подтверждают, что произошедшее 9 апреля 1989 года действительно стало переломным событием в новейшей истории Грузии. Тогда, на волне горбачёвской "перестройки", раскрепощения и свободы слова, лидерами движения за демократию и независимость стали бывшие советские диссиденты: Звиад Гамсахурдия, политзаключённый Мераб Костава, основатель Национал-демократической партии Георгий Чантурия и лидер Партии национальной независимости Ираклий Церетели. Все они, кроме Церетели, погибли после 9 апреля при различных обстоятельствах: Звиад Гамсахурдия, по официальной версии, покончил с собой в конце гражданской войны – 30 декабря 1993 года. Мераб Костава погиб в автокатастрофе осенью 1989-го, а Георгия Чантурия 3 декабря 1994-го застрелили киллеры у дверей его дома. В апреле 1989 года именно эта четвёрка определяла ход событий. Убедив население в том, что Всенародный сход абхазского народа 18 марта 1989 года с требованием выхода из Грузинской ССР (восстановления статуса Абхазии как Союзной республики) якобы спровоцирован Москвой, они призвали тысячи сторонников выйти к Дому правительства утром 4 апреля. Главным требованием митинга вскоре стал выход Грузии из состава СССР.

Тогдашний руководитель Грузии, первый секретарь ЦК Компартии республики Джумбер Патиашвили решил обратиться за силовой поддержкой к Москве: он постоянно посылал руководству СССР телеграммы о вероятности выхода ситуации из-под контроля.

В Тбилиси стали прибывать подразделения внутренних войск и десантников. В ночь на 9 апреля Патиашвили использовал последнюю возможность, чтобы уговорить митингующих разойтись во избежание кровопролития.

По его просьбе на митинг явился глава Грузинской православной церкви, католикос патриарх Илия Второй, но митингующие прервали громким скандированием "нет" его призыв вместе отправиться с проспекта в ближайшую церковь для молитвы. Сразу после этого началась силовая операция по вытеснению людей с небольшого отрезка проспекта у Дома правительства. Операция была спланирована так, что превратилась не в вытеснение, а в окружение участников митинга: людям просто некуда было бежать, поскольку войска, в арьергарде которых шли вооружённые сапёрными лопатками десантные подразделения, спускались на проспект Руставели со всех прилегающих улиц, в то время как бронетранспортёры загораживали спуски к набережной реки Кура. Одновременно военнослужащие внутренних войск, повинуясь приказу, начали бросать капсулы со слезоточивым газом "черёмуха" в толпу, где из-за давки люди не могли даже пошевелиться и нормально дышать.

В результате таких действий силовых структур от асфиксии и удушья, усиленных слезоточивым газом, погибло большинство жертв трагедии. 18 из 21 погибших были женщинами.

На следующий день командующий Закавказским военным округом генерал Игорь Родионов объявил в Тбилиси комендантский час на основе решения Президиума Верховного совета Грузинской ССР о введении в Тбилиси чрезвычайного положения. Все лидеры массового протестного движения и организаторы митинга были арестованы, но вскоре после визита в Грузию министра иностранных дел СССР, члена политбюро ЦК КПСС Эдуарда Шеварднадзе, их освободили без предъявления каких-либо обвинений, а комендантский час и чрезвычайное положение отменили.

Позже комиссия Верховного совета СССР под руководством Анатолия Собчака установила, что при разгоне митинга силовые структуры нарушили закон, а их руководители превысили свои полномочия. К ответственности за этого так никого и не привлекли: генерал-полковник Родионов (один из авторов плана по разгону митинга) стал ректором военной академии Советского Союза, а затем министром обороны РФ; первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР Джумбер Патиашвили и глава МВД Шота Горгодзе спокойно ушли на пенсию, а тогдашний глава КГБ Гиви Гумбаридзе в итоге на короткий срок даже возглавил Советскую Грузию.

Цена независимости

Гибель невинных, безоружных людей, в большинстве своем женщин, настолько потрясла общество, что идея независимости стала безоговорочной и бескомпромиссной. Многие в Грузии считают, что именно трагедия 9 апреля предопределила появление на карте мира Грузинского государства. Диссидент советской эпохи, литератор Леван Бердзенишвили рассказал Радио Свобода, что 6, 7 и даже 8 апреля никто в Грузии не верил в возможность распада СССР и независимости Грузии. "Но уже 10 апреля, после того, что произошло, Грузия так объединилась, что 99% грузин понимали: нам с Советским Союзом не по пути", – уверен Леван Бердзенишвили. Называя 9 апреля "поворотным моментом в истории страны", Бердзенишвили считает, что эти события сыграли значительную роль в распаде СССР – "самом важном историческом акте прошлого века".

6, 7 и даже 8 апреля никто в Грузии не верил в возможность распада СССР

Отвечая на вопрос о том, не слишком ли дорого Грузии обошлась независимость, с учётом последовавших за ней событий, профессор Бердзенишвили напоминает фразу Гёте: "Только тот заслуживает свободу и жизнь, кто каждый день идёт за них в бой". "Жить в Советском Союзе для многих было легко, но обходилось это очень дорого, поскольку мы теряли идентичность и самоуважение" – говорит Бердзенишвили, выражая уверенность, что Грузия "обязательно добьётся окончательной цели, став полноправным членом НАТО и ЕС".

Есть в современной Грузии и другие мнения о событиях 1989 года. Публицист Петре Мамрадзе убеждён: без эмоционального шока 9 апреля Грузия могла добиться независимости "малой кровью" и без больших потрясений. Как, например, государства Балтии – Эстония, Латвия и Литва.

"По большому счёту, СССР в декабре 1991 года распался без участия Грузии и большинства других союзных республик, – говорит Петре Мамрадзе, и продолжает: – В Грузии лидеры так называемого "Национально-освободительного движения" жёстко конкурировали между собой. Именно поэтому они не вняли призыву католикоса и не увели народ к Церкви". Мамрадзе усматривает прямую связь между радикализацией всего движения за независимость, последовавшей вслед за трагедией, и экстремистскими лозунгами антиабхазского и антиосетинского содержания, которые стали предвестниками конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии.

Тридцать лет спустя

Могла ли история Грузии развиваться иначе после 9 апреля 1989 года? За 30 лет страна прошла трудный и кровавый путь: свержение первого президента Звиада Гамсахурдия в январе 1992 года и последующая гражданская война, этнополитические конфликты, в результате которых Грузия потеряла свои бывшие автономии, Абхазию и Южную Осетию, наконец – война 2008 года с соседней ядерной державой, Россией.

С другой стороны, Грузия сегодня – независимое государство, оформившее с ЕС "соглашение об ассоциации", грузинские граждане могут без виз ездить в Евросоюз, Грузия считается страной-аспирантом НАТО, и на её территории по несколько раз в год проходят военные учения с участием тысяч военнослужащих из государств – членов альянса. Недавно, во время командно-штабных учений НАТО – Грузия, многонациональная бригада НАТО была даже подчинена генеральному штабу вооружённых сил Грузии.

На западе всё чаще раздаются голоса и публикуются статьи с предложением взять под защиту Североатлантического союза территорию Грузии вне зоны российской оккупации, то есть без Абхазии и Южной Осетии.

При этом Грузия является хотя и не беспроблемной, но всё-таки демократией: сейчас это парламентская республика, где уже существует прецедент мирной смены власти в 2012 году. Обо всём этом, как считают в Тбилиси, 30 лет назад никто не мог и помыслить – как и о положительных и негативных итогах движения за независимость. Грузины сегодня не спорят лишь о том, что 9 апреля – действительно эпохальное событие, предопределившее развитие страны и её будущее на годы, десятилетия и, возможно, даже на века.