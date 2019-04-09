Суд отказался блокировать видео ФБК о питании в московских школах

Арбитражный суд Москвы отказался в качестве обеспечительной меры блокировать или удалять видео Фонда борьбы с коррупцией о питании в московских школах - сообщают "Открытые медиа", цитируя решение суда.

С ходатайством о блокировке выступила компания "Мосоквский школьник", которая, как утверждают ФБК и его основатель Алексей Навальный, связана с предпринимателем Евгением Пригожиным. Эта компания подала в суд на Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и на Наталью Шилову, бвышую сотрудницу "Московского школьника", которая на видео рассказала об антисанитарии при подготовке школьного питания.

При этом сама Шилова в тот же день, когда стало известно об иске, заявила, что сказанное ей на видео - неправда, а она зачитала текст, составленный в ФБК, за обещание финансового вознаграждения. В ФБК это отрицают.

Арбитражный суд решил, что принятие предложенных "Московским школьником" обеспечительных мер "фактически повлечет удовлетворение иска до рассмотрения его по существу, что недопустимо".

Когда иск будет рассмотрен по существу - неизвестно.

ФБК ранее опубликовал несколько расследований об отравлении детей в московских школах и детских садах, вызванных некачественным питанием, которое поставлялось, как утверждается, связанными с Пригожиным фирмами.