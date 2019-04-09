На предвыборных билбордах Порошенко противостоит Путину

Агитационные предвыборные газеты и билборды кандиадта в президенты Украины, действующего президента Петра Порошенко используют изображение президента России Владимира Путина как иллюстрации силы, противостоящей Порошенко на выборах.
Ещё накануне в соцсетях появились фотографии билбордов, установленных в разных городах Украины, на которых нанесены изображения лиц Порошенко и Путина друг напротив друга и надпись: "21 апреля - решающий выбор".
21 апреля пройдёт второй тур выборов президента Украины. Соперником Порошенко в нём является шоумен и продюсер Владимир Зеленский.
Порошенко и перед первым туром построил свою кампанию на том, что он является единственным кандидатом, способным противостоять России и лично Владимиру Путину. После оглашения итогов первого тура, в котором Зеленский опередил Порошенко, президент заявил, что на возможных будущих переговорах с Россией представлять её будут не юмористы Евгений Петросян или Максим Галкин, а Владимир Путин.
- Как сообщает "Украинская правда", появились также агитационные газеты Порошенко тиражом в 4 миллиона экземпляров с изображением Путина и президента Украины и словом "Выбирай!"
- Использование образа Путина в предвыборной рекламе вызвало живые комментарии в соцсетях. Занявший на выборах пятое место Анатолий Гриценко подверг штаб Порошенко критике: "Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам", - написал он.
- В штабе Порошенко пояснили, что главная идея плакатов с изображением Путина - "мы должны думать о стране. И защищать ее, защищать от Путина". "Всем патриотам страны, которые в первом туре сделали другой выбор - им стоит задуматься и на них обращен месседж" - написал советник Порошенко Юрий Бирюков.
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