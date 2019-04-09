На предвыборных билбордах Порошенко противостоит Путину

Агитационные предвыборные газеты и билборды кандиадта в президенты Украины, действующего президента Петра Порошенко используют изображение президента России Владимира Путина как иллюстрации силы, противостоящей Порошенко на выборах.



Ещё накануне в соцсетях появились фотографии билбордов, установленных в разных городах Украины, на которых нанесены изображения лиц Порошенко и Путина друг напротив друга и надпись: "21 апреля - решающий выбор".

21 апреля пройдёт второй тур выборов президента Украины. Соперником Порошенко в нём является шоумен и продюсер Владимир Зеленский.



Порошенко и перед первым туром построил свою кампанию на том, что он является единственным кандидатом, способным противостоять России и лично Владимиру Путину. После оглашения итогов первого тура, в котором Зеленский опередил Порошенко, президент заявил, что на возможных будущих переговорах с Россией представлять её будут не юмористы Евгений Петросян или Максим Галкин, а Владимир Путин.