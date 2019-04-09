ЕС готов согласиться на отсрочку Брекзита, дату определят в среду

Европейский союз согласен на новый перенос даты выхода Британии из ЕС, – говорится в проекте решения саммита ЕС, который цитирует агентство Reuters.

Саммит ЕС, который пройдёт в среду, должен определить новую дату Брекзита. В проекте решения говорится, что Британия должна будет провести на своей территории выборы в Европарламент в мае, а если не сделает этого – 1 июня должна будет покинуть ЕС.

Ранее во вторник британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй о том, чтобы попросить Евросоюз перенести дату выхода Британии из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Это произошло после того, как парламент окончательно одобрил законопроект, требующий от премьера добиваться переносы даты Брекзита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Вопрос о переносе Брекзита Мэй обсуждает на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации газеты The Guardian, Меркель не против переноса Брекзита на начало 2020 года. Позиция Макрона более жёсткая. По всей вероятности, Франция тоже согласится на отсрочку до конца года, но потребует от Британии предоставить некий план того, как она намерена действовать.

Отсрочка потребовалась из-за того, что британский парламент так и не одобрил проект соглашения о выходе Британии из ЕС и в то же время не отменил сам Брекзит и запретил выход из ЕС без соглашения.

Кабинет Мэй ведёт переговоры с оппозиционными лейбористами о выработке компромиссного подхода к Брекзиту, однако они отложены до четверга – до завершения саммита ЕС.