Медведчук: Москва и "ДНР" согласны на автономию в составе Украины

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, заявил, что поддерживаемые Россией сепаратисты Донбасса и сама Россия согласны на автономию контролируемых ими территорий в составе Украины.

В эфире телеканала "112", который он контролирует, Медведчук заявил, что "Донецк, Луганск и Москва" выразили принципиальное согласие с представленным им ранее планом завершения вооружённого конфликта на Украине.

Этот план, с которым Медведчук выступил в конце января, предусматривает свободную экономическую зону в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, их автономию в составе Украины и международную помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса. Медведчук подчеркнул, что эту помощь могут оказать ЕС и Россия.

Представители российских властей и сепаратистов пока не комментировали заявление Медведчука.

На выборах президента Украины Виктор Медведчук поддерживал Юрия Бойко, который занял четвёртое место. Внимание привлёк визит Медведчука и Бойко в Москву и их встреча с главой правительства России Дмитрием Медведевым за неделю до выборов. Медведчука считают на Украине пророссийским политиком. В то же время он занимался в рамках Минского процесса гуманитарными вопросами, в частности обменом пленными, и встречался с президентом Украины Петром Порошенко.