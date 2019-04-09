Выборы в Израиле: экзит-поллы не выявили явного лидера

Экзит-поллы, обнародованные израильскими телеканалами, свидетельствуют об упорной борьбе на выборах в Кнессет - парламент страны - между правящей партией "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и партийным блоком "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба Бени Ганца.

Согласно экзит-полу 12-го канала, центристский блок Ганца получает больше мест в Кнессете, чем партия Нетаньяху: 37 против 33. Экзит-полл 13-го канала показывает полное равенство: 36 против 36 мест. 11-й канал предсказывает 37 мест для блока Ганца и 36 для партии "Ликуд".

Как Нетаньяху, так и лидеры блока "Кахоль-Лаван" уже заявили о своей победе на выборах. В то же время, первое место ещё не гарантирует, что занявшая его сила будет формировать правительство. Состав будущего кабинета зависит и от того, сколько мест в парламенте получат другие партии. По экзит-поллу 13 канала, перевес будут иметь сторонники Нетаньяху - правоцентристские силы. Всего на прохождение в Кнессет претендуют до 14 партий.

Избирательные участки в Израиле закрылись в 10 часов по местному времени (совпадает с московским), сейчас идёт подсчёт голосов.