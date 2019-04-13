Чернобыль: вечная угроза.Эфир в 17:05

Что сейчас происходит вокруг Чернобыльской АЭС? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Сергея Курыкина и бывшего руководителя объекта «Укрытие» Валентина Купного. Эфир в 17:05.