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Дороги к свободе

Чернобыль: вечная угроза.Эфир в 17:05

Заброшенный парк аттракционов в городе Припять в 2 км от Чернобыльской АЭС

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Предупреждение из прошлого или напоминание о будущем?

Что сейчас происходит вокруг Чернобыльской АЭС? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Сергея Курыкина и бывшего руководителя объекта «Укрытие» Валентина Купного. Эфир в 17:05.

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