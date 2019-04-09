В Петербурге суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины

Фрунзенский районный суд в Петербурге признал увольнение трансгендерной женщины из типографии незаконным. Анна Григорьева оформлялась на работу как мужчина, а когда сменила пол и получила новый паспорт, была уволена, поскольку профессия печатника в России входит в список профессий, запрещенных для женщин.

Адвокат ЛГБТ-инициативной группы “Выход” Максим Оленичев, представлявший Анну Григорьеву, считает победу в суде очень важной. Максим Оленичев замечает, что суд длился 2 года, и все это время казалось, что российская Фемида не хочет защитить трансгендерную женщину от незаконного увольнения, но в итоге создан прецедент – трансгендерный человек впервые в России добился защиты своих трудовых прав в суде.

Важно также, что суд присудил Анне Григорьевой компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и заработную плату за время вынужденного прогула – 1 миллион 800 000 рублей. По мнению адвоката, этот прецедент внушает и другим трансгендерным людям надежду, что их трудовые права могут быть защищены в суде.

Адвокат ЛГБТ-инициативной группы “Выход” Ксения Михайлова объясняет, что в данном случае судья пошла не по формальному пути, а разобралась в сути вопроса. Список из 456 профессий, запрещенных в России для женщин, чаще всего имеет в виду защиту их репродуктивной функции, но данном случае под видом защиты прав Григорьевой на самом деле нарушалось ее право на труд. Ксения Михайлова высоко ценит решение судьи провести экспертизу и выяснить, может ли Анна Григорьева выполнять работу печатницы. Адвокат считает, что решение Фрунзенского районного суда благотворно повлияет на повышение “видимости” трансгенденрных людей, уязвимых в социальном отношении и беззащитных перед своими работодателями.