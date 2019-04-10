Партия "Ликуд" премьера Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

После обработки 96 процентов бюллетеней победу на парламентских выборах в Израиле одерживает партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Она получит 37 мест в Кнессете. Оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба Бени Ганца – на один мандат меньше - 36. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три израильских телеканала.

Согласно прогнозу, "Ликуд" и партнеры партии по правоцентристской коалиции получают 65 из 120 мест в парламенте Израиля.

По данным газеты "Гаарец", третье место и 8 мест в Кнессете – у ультра-религиозной партии ШАС, следом за ней идёт еще один ультра-ортодоксальный блок "Яхадут ха-Тора" (7 мандатов). У партии "Наш дом Израиль", которую возглавляет выходец из бывшего СССР Авигдор Либерман, ­пока 6 мест в парламенте.

Предварительные данные показывают, что явка на выборах составила 61 процент. Это ниже, чем на предыдущих выборах, прошедших в 2015 году.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Он удерживает относительно высокую популярность, несмотря на открытое против него уголовное производство. Нетаньяху пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа, среди важных внешнеполитических шагов которой – перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Кахоль-Лаван" – политический альянс, руководимый совместно бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем и бывшим министром финансов, журналистом и драматургом Яиром Лапидом. Его кампания во многом была построена на антикоррупционной риторике.

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами и резкими заявлениями. Действующему премьеру страны Биньямину Нетаньяху грозят обвинения в коррупции.