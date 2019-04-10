Число смертных казней в мире в 2018 году сократилось почти на треть

Количество смертных казней в миресократилось и достигло минимума за последние десять лет. В 2018 году этот показатель уменьшился почти на треть. Согласно обнародованному 10 апреля докладу международной правозащитной организации Amnesty International, за минувший год было казнено по меньшей мере 690 человек, в то время как в 2017-м таких случаев было 993.

Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 полностью отменена смертная казнь, а в 36 практически не применяется. Смертные приговоры стали реже приводиться в исполнение в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали, отмечают правозащитники. В то же время рост числа казней зафиксирован в Белоруссии, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США.

Данные по числу приведенных в исполнение смертных приговоров в Китае не учитывались, так как являются государственной тайной. Однако, по оценкам Amnesty International, там ежегодно казнят несколько тысяч человек.

Правозащитники отмечают, что смертные приговоры нередко выносятся "на основании признаний, полученных под пытками, или несправедливых судебных процессов".

"Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждешь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь — это не решение проблемы", — заявил глава Amnesty International Куми Найду. Он призвал все страны, которые до сих пор применяют смертную казнь, действовать решительно и немедленно прекратить применение этого "отвратительного", по его словам,наказания.



