"Ведомости" рассказали о первом иске блогера о защите репутации

Автор блога и создатель YouTube-канала "Адские бабки" Александра Баязитова подала иск о защите чести и достоинства к Тинькофф Банку. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на иск, который накануне зарегистрировал Хорошевский районный суд Москвы.

Юристы, опрошенные изданием, сообщили, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Баязитова требует, чтобы банк и его сотрудники извинились, опровергли выдвинутые против нее обвинения в клевете, отозвали жалобу на ее блог в "Яндекс.Дзене" и выплатили компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В марте на YouTube-канала Баязитовой появилось видео, в котором говорится, что Тинькофф Банк не позволяет клиентам перевести деньги в другой банк, блокируя счета на основании закона об отмывании денег. Для решения этой проблемы сотрудники Тинькофф Банка якобы предлагают клиентам заплатить комиссию в размере 15–20 процентов, утверждается в видеоролике. В комментариях под видео представители Тинькофф Банка назвали ролик "откровенной ложью".

Позже по жалобе пресс-службы банка "Яндекс.Дзен" заблокировал пост. Баязитова написала заявление, что берет на себя всю ответственность за размещенный материал и готова компенсировать "Яндекс.Дзену" все убытки от жалобы банка. После этого пост разблокировали.

В 2017 году на канале "Немагия" был опубликован ролик с критикой Олега Тинькова и созданного им Тинькофф Банка. В описании видео утверждалось, что обзор "создан в художественных целях". "Это всего лишь юмор, пародия и развлечение", – отмечали блогеры. Видео набрало более семи миллионов просмотров. Тиньков написал заявление о клевете и подал в суд иск о защите деловой репутации с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей. В защиту авторов "Немагии" выступили многие другие видеоблогеры. Позже банкир отозвал иск.