В России возбудили дело против литовских судей из-за приговора Язову

В России возбудили уголовное дело против литовских судей, которые заочно приговорили к 10 годам тюрьмы министра обороны СССР Дмитрия Язова. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В конце марта суд в Вильнюсе признал бывшего министра и еще более 60 советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Речь идет о событиях 13 января 1991 года. Тогда советские военные захватили телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о независимости.

По версии обвинения, Язов создал организованную группу военных и политиков, чтобы вернуть Литву в состав СССР. Адвокаты планируют обжаловать приговор.

В Следственном комитете считают, что вердикт был заведомо неправосудный. Российская сторона считает, что по гражданскому населению стреляли с крыш, а в конфликте принимала участие третья сторона.

В результате штурма телебашни советскими войсками в Вильнюсе погибли 14 человек. Около тысячи безоружных людей пострадали.