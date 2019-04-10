Власти Новосибирска согласовали первомайскую "Монстрацию"

Власти Новосибирска согласовали намеченное на 1 мая ежегодное молодёжное шествие "Монстрация". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города. Мероприятие разрешили провести по итогам заседания оргкомитета, в котором участвовал представитель художника Артёма Лоскутова, придумавшего "Монстрацию".
Накануне Лоскутов рассказал, что издал "указ" о проведении "Монстрации-2019" и отправил его мэру Новосибирска через электронную приемную. В этом документе организатор акции попросил мэра Анатолия Локтя помочь в её проведении. Художник также предложил пропустить участников шествия через сцену театра оперы и балета, а затем провести их к одному из музеев.
Лоскутов оставил за мэром выбор музея, на первом этаже которого он предложил разместить "самые классные" плакаты участников "Монстрации". Художник также предложил мэрам других городов рассмотреть возможность проведения аналогичных шествий у себя.
- Недавно назначенный митрополит Новосибирский и Бердский Никодим заявил 21 января в ходе своей первой пресс-конференции, что жители могут пожалеть о своем участии в "Монстрации". "Думаю, что многие потом, когда повзрослеют, будут очень жалеть о тех глупостях, которые допускали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, за которые потом станет очень больно", – заявил Никодим.
- "Монстрация" – первомайское театрализованное шествие под абсурдными лозунгами. В 2018 году в Новосибирске оно состоялось в 15-й раз, всего акции были запланированы в 22 городах России. Участие в традиционном шествии приняли тысячи человек.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.