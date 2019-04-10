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Власти Новосибирска согласовали первомайскую "Монстрацию"

Выставка плакатов "Монстрации" в Новосибирске

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Власти Новосибирска согласовали намеченное на 1 мая ежегодное молодёжное шествие "Монстрация". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города. Мероприятие разрешили провести по итогам заседания оргкомитета, в котором участвовал представитель художника Артёма Лоскутова, придумавшего "Монстрацию".

Накануне Лоскутов рассказал, что издал "указ" о проведении "Монстрации-2019" и отправил его мэру Новосибирска через электронную приемную. В этом документе организатор акции попросил мэра Анатолия Локтя помочь в её проведении. Художник также предложил пропустить участников шествия через сцену театра оперы и балета, а затем провести их к одному из музеев. ​

Лоскутов оставил за мэром выбор музея, на первом этаже которого он предложил разместить "самые классные" плакаты участников "Монстрации". Художник также предложил мэрам других городов рассмотреть возможность проведения аналогичных шествий у себя.

  • Недавно назначенный митрополит Новосибирский и Бердский Никодим заявил 21 января в ходе своей первой пресс-конференции, что жители могут пожалеть о своем участии в "Монстрации". "Думаю, что многие потом, когда повзрослеют, будут очень жалеть о тех глупостях, которые допускали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, за которые потом станет очень больно", – заявил Никодим.​
  • "Монстрация" – первомайское театрализованное шествие под абсурдными лозунгами. В 2018 году в Новосибирске оно состоялось в 15-й раз, всего акции были запланированы в 22 городах России. Участие в традиционном шествии приняли тысячи человек.

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