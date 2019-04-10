Президент Турции призвал аннулировать итоги выборов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвала аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проправительственные турецкие СМИ. Согласно закону, с избирательными урнами должны работать госслужащие. В Стамбуле на некоторых избирательных участках, по данным Эрдогана, это требование не было соблюдено.

В Стамбуле на выборах мэра, по предварительным данным, победу одержал кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Иммамоглу. Он на две десятых процента обошёл Бинали Йылдырыма - бывшего премьер-министра Турции и кандидата от правящей Партии справедливости и развития. Её возглавляет Реджеп Эрдоган. В Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50 процентов голосов. За представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47 процентов избирателей.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В них приняли участие около 57 миллионов граждан. 7 апреля правящая партия направила в центральную избирательную комиссию ходатайство о проведении повторных выборов мэра Стамбула.