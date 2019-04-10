В нескольких кварталах Нью-Йорка ввели ЧП из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в нескольких кварталах Бруклина, населенных преимущественно ультраортодоксальными евреями, в связи со вспышкой кори.

Жителям этих районов предписано в обязательном порядке пройти вакцинацию. В противном случае им грозит штраф в тысячу долларов.

Власти Нью-Йорка вынуждены были пойти на такие меры из-за категорического отказа представителей ортодоксального еврейского сообщества из Бруклина вакцинировать своих детей. По закону власти не могут никого заставить делать прививки. Нарушение же правил поведения в условиях чрезвычайной ситуации карается крупным штрафом и даже тюремным заключением.

С 30 сентября в Бруклине зарегистрировано 285 случаев заражения корью. 246 заболевших – дети, сообщила глава городского департамента здравоохранения Оксирис Барбот.

Это крупнейшая с 1991 года вспышка кори в Нью-Йорке.

В марте эпидемия кори стала причиной введения чрезвычайного положения в графстве Рокленд, штат Нью-Йорк. Тогда власти ввели штраф в размере 500 долларов и тюремный срок до шести месяцев за появление непривитого человека в общественных местах.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. ВОЗ зафиксировала рекордный уровень заболеваемости корью в Европе. За первые шесть месяцев корью заболели более 41 тысячи человек. Болезнь привела к 37 смертельным исходам. В России, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью за год выросла в 13 раз. Министерство здравоохранения России работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений.