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В ФРГ проходит спецоперация против возможных сторонников ХАМАС

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Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против предполагаемых сторонников радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Обыски проходят в 90 объектах сразу в нескольких федеральных землях, включая Баварию, а также в Берлине и Гамбурге. Кроме того, полицейские проверяют деятельность объединения WWR Help и Ansaar International. Они позиционируют себя как гуманитарные и благотворительные организации. Ведомство уже сообщило о доказательствах финансовой и информационной поддержки ХАМАС.

ХАМАС – палестинское исламистское движение, с 2007 года управляющее сектором Газа. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признали ХАМАС террористической организацией. Деятельность движения запрещена в Иордании и Египте. Россия не считает организацию террористической и признаёт полноправным партнёром в переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса.

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