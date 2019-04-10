В ФРГ проходит спецоперация против возможных сторонников ХАМАС

Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против предполагаемых сторонников радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Обыски проходят в 90 объектах сразу в нескольких федеральных землях, включая Баварию, а также в Берлине и Гамбурге. Кроме того, полицейские проверяют деятельность объединения WWR Help и Ansaar International. Они позиционируют себя как гуманитарные и благотворительные организации. Ведомство уже сообщило о доказательствах финансовой и информационной поддержки ХАМАС.

ХАМАС – палестинское исламистское движение, с 2007 года управляющее сектором Газа. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признали ХАМАС террористической организацией. Деятельность движения запрещена в Иордании и Египте. Россия не считает организацию террористической и признаёт полноправным партнёром в переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса.