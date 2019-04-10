Стадион в Киеве получил заявки на дебаты от кандидатов в президенты

Спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве получил заявки на проведение дебатов от обоих кандидатов в президенты Украины. Действующий глава государства Пётр Порошенко в запросе указал две даты - 14 и 19 апреля. Шоумен и продюсер Владимир Зеленский - только 19 апреля. На этот день назначены официальные дебаты кандидатов в студии Общественного телевидения.

Позднее представитель Порошенко заявил, что действующий президент назначил дискуссию на 14 апреля, в 14 часов 14 минут и призвал Зеленского прийти на стадион. Порошенко может прийти на дебаты и 19 апреля, но только в том случае, если время встречи, предложенное Зеленским, не будет совпадать с эфиром на Общественном телевидении, заявили в штабе кандидата.



Ранее Центризбирком Украины заявил, что встреча кандидатов на стадионе не может заменить традиционные дебаты. Государство не будет оплачивать ее из бюджета и не намерено переносить эфир с официальными дебатами 19 апреля.

Администрация спорткомплекса "Олимпийский" организовывает переговоры кандидатов.

Провести дебаты перед вторым туром выдвинул именно Владимир Зеленский. Порошенко его вызов принял. Второй тур выборов президента на Украине пройдет 21 апреля. В первом туре 31 марта Зеленский набрал более 30 процентов голосов. За действующего президента проголосовали около 16 процентов избирателей.