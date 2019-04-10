Российский банкир Андрей Лазарев, осуждённый за растрату, задержан с поддельным паспортом на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает управление ФСИН по Свердловской области. Инцидент произошёл 30 марта, однако известно о нём стало только сегодня.

Белорусские пограничники заметили, что в паспорте, который предъявил им Лазарев в поезде Брест-Варшава, заменена страница с личными данными, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии изданию Tut.by. Россиянин ожидает в Бресте экстрадиции в Екатеринбург.

В декабре прошлого года суд в Екатеринбурге приговорил Лазарева к шести годам колонии общего режима. По версии следствия, руководство расположенного в городе Плато-банка вывело из него около 900 миллионов рублей перед банкротством. В ходе процесса вышел под залог и скрылся.