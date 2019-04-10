Суд в Москве арестовал неонациста Игоря Пирожка

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца неонациста Игоря Пирожка. Его подозревают в участии в деятельности экстремистской организации. ТАСС сообщает, что на суде задержанный частично признал вину, но отказался комментировать детали уголовного дела.

По данным ФСБ, неонацист прибыл в Московскую область в январе 2018 года и распространял материалы запрещенной в России украинской организации "Правый сектор" для привлечения в её ряды российских граждан.

Представитель "Правого сектора" в разговоре с телеканалом "Громадское" заявил, что Пирожок был членом организации непродолжительное время, но был исключён ещё в 2014 году.

Игорь Пирожок родился в Одессе в 1968 году. В начале 1990-х годов он увлёкся идеями неонацизма и создал впоследствии нацистскую организацию "Легион "Вервольф". Был организатором попытки взрыва в спорткомплексе "Олимпийский" во время фестиваля религиозной организации "Евреи за Иисуса". Прокуратура утверждала, что Пирожок причастен к поджогам кинотеатров, в которых демонстрировался фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера". В 1996 году суд приговорил неонациста к пяти годам тюрьмы.

В 2014 году в период Евромайдана на Украине Пирожок вступил в "Правый сектор" под псевдонимом Роман Чирка. В мае 2015 года Служба безопасности Украины задержала его во время продажи гранат из зоны боевых действий в Донбассе. При обыске у Пирожка нашли пистолет и боеприпасы. В 2016 году неонациста приговорили на Украине к трём годам тюрьмы. Однако в январе 2018 года Пирожок сообщил, что покинул страну.