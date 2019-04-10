Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму "Братство" режиссера Павла Лунгина. Это предварительное решение, окончательное станет известно после общественных слушаний в Минкульте. Как сообщает РБК, ведомство решило провести их 12 апреля. На слушания пригласили депутатов Госдумы и самого Лунгина.

Фильм "Братство" посвящен выводу советских войск из Афганистана в 1989 году. Сам Лунгин говорил, что "главная тематика фильма — непарадный героизм". Ожидалось, что картина выйдет в прокат 9 мая. Но в конце марта замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил запретить показывать фильм в День Победы. Он объяснил это тем, что с помощью "Братства" нельзя "воспитывать молодежь, чувство патриотизма".