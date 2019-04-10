В Алжире назначены новые президентские выборы, сообщил по государственному телевидению Абделькадер Бенсалах, который с 9 апреля исполняет обязанности главы государства.

В своем обращении к народу Бенсалах назвал дату выборов — они пройдут 4 июля. Временно исполняющий обязанности президента не сможет в них участвовать. Глава государства пообещал обеспечить условия для честного голосования и выразил надежду, что после выборов у страны появится президент, способен "построить новый Алжир".

Протесты в Алжире продолжаются, несмотря на уход от власти правящего страной с 1999 года Абдельазиза Бутефлики. Его отставка стала основным требованием алжирцев, которые собираются на митингах с конца февраля.

9 апреля временно исполняющим обязанности главы государства стал Абделькадер Бенсалах, он также продолжает занимать пост председателя верхней палаты парламента. Протестующие в Алжире требуют его отставки, считая его и еще несколько высокопоставленных чиновников членами так называемого "клана Бутефлики".

Активную роль в смене власти также принимают Вооруженные силы Алжира. В конце марта главнокомандующий войсками Гаед Салах призвал Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку. В среду Салах заявил, что армия будет наблюдать за новыми выборами президента, но не станет в них вмешиваться. При этом он выступил за привлечение к ответственности тех, кто "воспользовался" предыдущим режимом для собственного обогащения.