В Москве умерла прозаик и мемуаристка Наталья Шмелькова

В Москве после продолжительной болезни умерла мемуаристка Наталья Шмелькова. Ей было 77 лет.

Шмелькова окончила географический факультет МГУ, была государственным стипендиатом России по категории "Выдающиеся деятели культуры и искусства" и лауреатом премии "Словесность".

В числе её работ книги "Во чреве мачехи, или жизнь – диктатура красного" (воспоминание о Леониде Губанова, Венедикте Ерофеева, Анатолии Звереве), "Анатолий Зверев. Воспоминания современников", а также книга "Последние дни Венедикта Ерофеева" – Шмелькова была последней спутницей писателя Ерофеева.