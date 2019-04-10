Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в бюджет организации. Соответствующая резолюция была принята на заседании ПАСЕ 10 апреля. В документе Россию призывают начать диалог, чтобы "избежать ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию либо оно его покинет самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан".

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года после аннексии Россией Крыма. Москва лишилась также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий её делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро – почти 10 процентов бюджета организации.

В октябре 2018 года Москва поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий. Регламент изменен не был. В связи с эти Россия отказывается подавать заявку на участие в сессиях ПАСЕ.