Безумная тётушка. Андрей Остальский – о выходе Британии

"Для остальной Европы мы стали кем-то вроде глухой и эксцентричной тетки, которой, спокойствия ради, надо по мере возможности потакать. Но которую все тайно мечтают запереть в дальней комнате, когда она начинает слишком громко кричать", - так представляет себе образ и международную репутацию Британии после конвульсий Брекзита член палаты общин от лейбористской партии, ведущий в газете The Times дневник "анонимного депутата".

Действительно, велик соблазн посмеяться, а то и поиздеваться над старой доброй Англией. Именно поэтому председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал щадить самолюбие всех партнёров и "никого не ставить в унизительное положение". Тем не менее, Терезу Мэй отправили-таки, хоть и не в "дальнюю комнату", но в брюссельское посольство Великобритании вечером в среду, чтобы 27 лидеров ЕС могли спокойно поужинать и решить – в её отсутствие – лондонский вопрос. Острое, сопровождаемо спорами, затянувшееся до поздней ночи обсуждение шло на английском. Вот ведь парадокс: страна уходит, а её язык остается.

Впрочем, это слабое утешение. Поспорив, европейские лидеры в итоге решили предоставить Британии отсрочку до 31 октября, с контрольным обсуждением положения в июне. Теперь у Мэй появляется шанс вновь попытаться уговорить свой парламент – в четвертый уже раз – принять согласованный ею с ЕС план Брекзита. Но у правого фланга правящей в Великобритании партии тори может возникнуть соблазн совершить переворот, сменить лидера Терезу Мэй или же дотянуть до конца октября и тогда уже наверняка добиться желаемого результата, жёсткого Брекзита без всяких договоренностей.

В любом случае решение об очередном, но, видимо, уже последнем, откладывании Брекзита – лишь мелкое событие, в общем-то ожидавшийся небольшой шаг на пути, идущему к расколу Европы и Запада. Главный вопрос: каковы шансы свести ущерб к минимуму? И что будет дальше – по большому счету – после того, как многострадальный Брекзит наконец свершится? В самой Британии и правые, и левые, и центристы на чём свет стоит ругают премьер-министра, правительство и депутатов за то, что те не могут найти приемлемого решения – ни одно не набирает достаточного числа голосов в парламенте.

Парламент парализован именно потому, что отражает болезненное состояние общественного мнения, расколотого пополам

Но рискну возразить: по-моему, обвинения несправедливы. Политики оказались в роли козлов отпущения за общие грехи. Ведь все ругатели хотят от парламента совершенно разного, вовсе не компромисса, а исключительно одного, определенного решения, с которым они лично согласны, но которое несовместимо с тем, чего хотят другие. Социологи из консультационного центра ComRes провели опрос общественного мнения, который показал, что примерно одинаковое число респондентов поддерживает крайние решения: 40% подданных Великобритании требуют отказаться от Брекзита, а 38%, напротив, хотят, чтобы страна вышла из ЕС любой ценой, даже если это будет означать пресловутый no-deal, то есть, самый жесткий, чреватый экономическими осложнениями Брекзит без всяких договоренностей с ЕС. Парламент не может ни о чем договориться, не потому что он якобы «оторвался от народа», как говорят со всех сторон. Нет, парламент парализован именно потому, что отражает болезненное состояние общественного мнения, расколотого пополам.

И так было с самого начала, с момента проведения референдума: ведь 52% за Брекзит и 48% против - это вовсе не явное большинство. Общественное мнение крайне переменчиво. Судя по опросам, положение теперь поменялось и 52-54% проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС. Но и это большинство крайне зыбкое, оно тоже может улетучиться в любой момент. Урок брекзита номер один: референдумы – это ложная демократия, когда речь идет о судьбоносных, непоправимых решениях да вдобавок по раскалывающему общество вопросу. Нельзя, чтобы одна половина торжествовала над другой, мнение которой игнорируется. Это путь к кризису всей системы управления, а заодно и ожесточению общественных и даже межличностных отношений.

Опрос, устроенный некоммерческой организацией Общество Хансарда, дал пугающие результаты. Почти три четверти опрошенных заявили, что система управления страны нуждается в значительном улучшении. При этом на вопрос "Нужен ли Британии сильный правитель, готовый нарушать правила?", 54% ответили "да", и только 23% отвергли перспективу диктатуры. В целом, 42% респондентов согласились с идеей о том, что многие национальные проблемы можно решать более эффективно, "если бы правительству не приходилось так сильно беспокоиться о голосах в парламенте". "Предпочтение сильного лидера, который готов попирать законы и правила или считает, что правительство должно иметь возможность решать проблемы, не беспокоясь об одобрении парламента, поставит под сомнение основные принципы нашей демократии", - сказала Рут Фокс, директор Общества Хансарда.

Как показывает опыт Норвегии, столкнувшейся в своё время с похожим общественным расколом по вопросу отношений с ЕС, есть решения, позволяющие найти общенациональный компромисс. Но надо пойти по этому пути вовремя, до того, как позиции и сердца окончательно ожесточатся, как это, увы, уже случилось в Британии. "Каковы бы ни были решения саммита ЕС, Соединенное Королевство в любом случае станет менее стабильной и более непредсказуемой страной, и это может иметь пугающие последствия для всей Европы, всего западного альянса и либерального международного порядка", - пишет в Financial Times обозреватель газеты Гидеон Рахман.

Он рисует все еще кажущиеся фантастическими перспективы: присоединения Британии к враждебной ЕС, на его взгляд, политике Дональда Трампа в случае, если к власти придет один из ярых "брекзитеров". Или же к России Владимира Путина, если в результате всеобщего разочарования консерваторы потеряют власть и в резиденцию премьер-министра въедет лидер лейбористов Джереми Корбин, известный своей ненавистью к НАТО. "Внешняя политика корбинистов может привести к фактическому уходу Британии из западных структур безопасности в сочетании с попыткой нормализовать отношения с Россией путем отмены санкций, вывода британских войск из Эстонии и поддержки позиции России по Сирии", - пишет Рахман. И заключает: помимо прочего, Брекзит был унизительным процессом для Великобритании, а чувство унижения иногда толкает людей и целые страны в странных направлениях... Британия уже прошла далеко по пути радикализации и поляризации. Нелегко ей будет повернуть назад"

Надеюсь, что Гидеон Рахман все же преувеличивает. В разгар великой депрессии в США президента Рузвельта открыто и активно призывали к установлению диктатуры. И тот колебался, но все же в итоге устоял перед этим соблазном и оставил в неприкосновенности основы демократического строя. В Британии не менее сильны традиции парламентаризма, независимости суда и свободы печати. Жизнь, уверен, продолжится. Даже после Брекзита.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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