"Рефлекторно ударил стулом": соцсети о суде над Кокориным и Мамаевым

В Пресненском суде Москвы на этой неделе началось рассмотрение дела Александра Кокорина и Павла Мамаева (а также брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого).

Уже полгода назад вся компания, напившись, устроила две драки, поколотив, среди прочего, чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В сети активно обсуждают несколько деталей процесса. Например, траты футболистов в день дебоша.

Вита Ткаченко:

Александр Кокорин и Павел Мамаев в ту злочастную ночь будто знали что будут год сидеть поэтому отдыхали на год вперед

Поехали!

56 стопок 12-летнего виски Маккалан

12 бокалов Апероль-шприц

3 бутылки Пино Гриджио (цена за одну бутылку по чеку – 8,8 тысяч рублей)

И это не считаю фруктовых фрешов, ягод, суши

и…. ТРЕХ «посещений гостя» всего за 15 тысяч рублей.

Итого: 123 тысяч

Но на этом не все. Парни проголодались и решили легонько позавтракать в Кофемании – НА 264 тысячи рублей.

Русское будущее:

У нас было 26 порций кока-колы, 16 банок редбулла, полсотни стопок Джемесона и гора клубники, голубики, ежевики и всего такого, всех цветов, а еще 17 коктейлей апероль спритц, 35 стопок сорокалетнего Макаллана и бутылка Пино Гриджио. Не то, чтобы это все было нужно утром в «Кофемании», но раз уж начал бухать, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило - подсунут ли нам вместо настоящей бутылки брюта Cristal какую-то паль. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем футболист в запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.

Иван Воронцов:

Кокорина и Мамаева надо сажать за решетку за то, что они Macallan 18-летний мешали с Jameson. Бог с ними со стулом, Паком и остальным - такое прощать нельзя (так ещё ж с колой наверняка смешивали).

Александр Коммари:

Учила в Барнауле влачит свою жалкую жизнь за 14 тыр в месяц. А могла бы, дура, спортсменкой стать.

Никита Могутин:



Вот то, что сейчас все постят, как «тот самый чек из Кофемании» (Мамаев/Кокорин) – это же вообще ни разу не чек.



Это просто какая-то бумажка с напечатанными на ней ценами и названиями напитков. Чек выглядит вообще не так, а это – какая-то странная фигня. Либо это фейк, либо в уголовном деле (а чек, якобы, оттуда) – какая-то чухня неведомая.

Как известно, одна из причин драки в "Кофемании": футболисты полезли к Паку с расистскими оскорблениями, тот вспылил в ответ.

Сергей Смирнов:

Как интересно у Мамаева с Кокориным в суде, загадки!

Мы хотели уходить уже. Протасовицкий с Паком посмотрели друг на друга, и Протасовицкий сказал: «Извините пожалуйста, вы очень похожи на Гангам Стайл». А Пак в ответ говорит: вы похожи на кучку... слово начинается на «у» и заканчивается на «ы».

После этого Кокорин ударил Пака стулом, но интересно, как это теперь преподносит защита.

Роман Оркодашвили:

— Свидетель Хачикян, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да?

— Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…

Данелия будет жить вечно.

Подробную трансляцию с процесса ведёт "Медиазона". Это, конечно, мощный документ, и читать его стоит целиком. Вот кусок допроса свидетеля Екатерины Бобковой:

— После драки вы куда поехали?

— В «Кофеманию». Мы пошли в угол, чтобы никому не мешать, и сели в угол. Мы сидели, не могу сказать, что мы были шумны. Пришeл Пак, сел за столиком рядом. Конечно, все были на эмоциях, но никто вызывающе себя не вел, даже эту тему не поднимали, что произошло до этого.

— Вы к Кокорину испытывали влечение?

— Я лесбиянка, я не испытываю к мужчинам влечения.

— Вы на него сверху садились?

— Садилась.

— Вы целовались, когда на нем сидели?

— Не знаю.

— На колени опускались?

— Голову положила.

— Поступательные движения совершали?

— Нет.

— Когда вы присели сверху, Пак уже был?

— Четко по моментам сказать не могу.

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Процесс продолжается. Видимо, публике ещё предстоит разобрать и обсосать эту попойку до секунды.

Алексей Пономарёв:

На сайте "Эха Москвы" голосовалка: "Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?"

53 процента либеральных слушателей радиостанции отвечают "ДА". Это к вопросу о том, кто написал 4 миллиона доносов.

Но, кажется, многие уже устали и хотели бы для дебоширов хоть какого-то снисхождения.

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Кирилл Шулика:

Первые слушания по Мамаеву кокорищу подтверждают версию банальной бытовой пьяной драки без серьезных последствий. Причем, квалифицировать ее, как хулиганство, довольно сложно, суду придется натягивать сову на глобус, потому что там все возникло из-за того, что люди за соседними столиками сцепились языками. То есть налицо не хулиганство, а личные неприязненные отношения, приведшие к драке. То есть квалифицировать все можно исключительно, как нанесение телесных повреждений, а там сроки сильно меньше даже тех, что футболисты отсидели в СИЗО.

Алексей Табалов:

Я не футбольный фанат и до некоторого времени я вообще не знал, кто такие Кокорин и Мамаев. Я категорически не одобряю то, что сделали футболисты. Но то, что с ними творит наша правоХОРОнительная система, тоже ни в какие ворота не лезет. Парням ломают жизни, делают из них каких-то показательных козлов отпущения, хотя свой урок, наказание, общественное порицание и позор они уже с лихвой получили. На мой взгляд.

Павел Бандаков:

Cуд над футболистами Кокориным и Мамаевым - это феерическая пародия на Кафку. 20 томов! Сорок один свидетель! Заседания запланированы практически на каждый день до конца мая! При том, что вся потасовка от начала до конца есть на записях камер наблюдения... Эти футболисты действительно дорого обходятся российским налогоплательщикам.

Старая площадь:



Допрос свидетелей по этому делу превратился в настоящую комедию. Никто толком не знает оскорбляли чиновника или нет. В любом случае Кокорин свою вину не признал, Мамаев – частично. Но сам факт, при наличии видеозаписей, свидетелей и т.д., футболистов маринуют в СИЗО уже больше полугода. Наш суд все никак не может принять решение. А все потому, что это показательная казнь.



Тронешь хамовитого чиновника – тебя будут мариновать в СИЗО. Была бы это банальная драка среди простых граждан, дело вообще бы до тюрьмы не дошло. Никто не оправдывает поступок футболистов, но российская судебная система прогнила сверху до низу.

Об этом пишет главный редактор "Советского спорта" Николай Ярёменко:

Сторона обвинения отрабатывает задачу прилюдно наказать и посадить – это очевидно. Это показательная казнь. Не важно, кто ты и сколько у тебя денег. Попадание в жернова следствия и судопроизводства не дает шанса сойти с этой колеи. Один свидетель не узнает свою подпись. Другой говорит, что его показания соответствуют сказанному лишь на один процент.

Больше всего поразило признание при ответе на вопрос: «А зачем подписывали?» - «Допрашивали 16 часов подряд, без перерыва, без сна. Давали только воду».

Речь не об обвиняемых (хотя и с ними права на пытки никто не давал никому) – речь о тех, чей процессуальный статус – свидетель. При этом свидетеля прессовали на допросе:

- Сядешь. Найдем, за что.

Как после этого не подписать все что подсунут?

Это в кино нам показывают 1937 год, где над Москвой стоит свинцово-мрачное небо. А ведь тогда тоже светило солнце. Тогда тоже влюблялись, встречались. Были и те, кто мог подраться или какую-нибудь глупость совершить. В общем, люди жили. И не понимали, в какую страшную эпоху уже живут.

Сейчас в суде много посмеиваются. Читая онлайн из суда, тоже многие веселятся. И обо многом не подозревают.

Один из коллег тут сделал на днях неожиданное сравнение: про Кирилла Серебренникова все забыли – вот его и отпустили под подписку о невыезде, про Кокорина и Мамаева шумиха не утихает – значит, будут сидеть. Это, если хотите, один из принципов обращения с резонансными делами.

Фарс, в который футболисты превратили свою жизнь, фарс, в который превратилось следствие и в который окунает нас судопроизводство – все это дает повод думать, что шуметь по поводу футболистов будут еще долго, а значит, сидеть будут.

Такие правила сейчас.

В "Росбалте" на эту тему рассуждает Сергей Лесков:

В значительной мере Кокорин и Мамаев стали заложниками непомерно большого внимания, которое российская власть уделяет спорту. Фактически, спортсмены объявлены ответственными за поддержание национального духа и гордости за страну. На фоне отсутствия успехов в тех областях, которыми принято гордиться в развитых странах, а именно — достижениями в социальном обеспечении и здравоохранении, высоким уровнем образования, широким фронтом технологических прорывов, — на этом щуплом фоне спорт объявлен государственным фетишем. Спортсмены стали кумирами, которые, если по совести, получают от власти незаслуженные почести и непомерные вознаграждения.

А если кумир оступился, пусть пеняет на себя, небо ему покажется с овчинку. Сомневаюсь, что Кокорин и Мамаев еще послужат футболу. Думаю, они сбились с ноги и потеряли прицел. Но футболисты оказались зеркалом, в котором отразились проблемы российской правоохранительной машины. Может быть, этот резонансный случай поможет репрессивному аппарату приобрести если не черты гуманизма, то хотя бы стать рациональным и эффективным. Мне кажется, тогда Кокорин и Мамаев, сами того не ведая, могут частично искупить свою вину. Это точно важнее, чем забитый гол.

А Платон Беседин развивает дискуссию на сайте ИА REGNUM:

Способность реагировать сердцем — это одна из особенностей русского человека, и когда к ней подключается еще и сострадание к тому, кому плохо, то человек становится на сторону страждущего. Если бы вскоре после той самой драки футболистов бы отпустили — наши граждане возмутились бы, что «это мажоров отмазали», и продолжали бы требовать проявить уже строгость, наказав по закону. А такое требование назрело уже давно, эти два персонажа методично настраивали общество против себя, настраивая против себя общественное мнение — то самое, на которое им вроде бы и плевать, и которое вдруг стало так важно.

Это самое общественное мнение не должен принимать во внимание суд, потому что мнением, как мы видим на этом примере, можно манипулировать, а ответить Кокорин и Мамаев должны в соответствии с законом. Причем ответить скорее, ведь тянущийся процесс ставит еще один вопрос — о тех наших согражданах, которые ждут решения своей участи в СИЗО, при том, что многие из них действительно невиновны. Об этих людях медийные персоны, теперь поднимающие голоса в защиту двух футболистов, которые сами сломали себе карьеру (а не система это сделала), не говорят, до них никому дела нет, будь они хоть трижды без вины виноватые. Но кто вступится за тех, кому ломают жизнь? Если есть где лицемерие — это не в «показательном» процессе над Мамаевым-Кокориным, а в этом игнорировании отчаявшихся и никому не известных.